Бразилия запретила ввоз и использование российской вакцины от коронавируса «Спутник»

В национальном агентстве по санитарному надзору ссылаются на отсутствие необходимой информации о препарате. Разработчик «Спутника» назвал решение политическим и напомнил, что вакцину уже зарегистрировали в 60 странах с общим населением 3 миллиарда человек.
2021-04-27T13:37:00+03:00
2021-04-27T13:37:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:37, 27 апреля 2021
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