В Москве полицейские пришли к корреспонденту «Дождя» Алексею Коростелеву и корреспонденту «Эха Москвы» Олегу Овчаренко, которые работали на акции 21 апреля. Как сообщает телеканал «Дождь», Коростелева отпустили из полиции без протокола после того, как ему привезли редакционное задание, подтверждающее, что он работал на акции. Журналисту пришлось написать две объяснительные и дать обязательства о явке. Олег Овчаренко сегодня вечером должен явиться в полицию. Его будет сопровождать адвокат. Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов считает вызов Овчаренко в полицию неправомерным. Он подтверждает, что Овчаренко, как и другие корреспонденты «Эха», по редакционному заданию освещали митинг 21 апреля.