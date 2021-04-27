По словам адвокатов, такая мера временно запрещает НКО взаимодействовать со средствами массовой информации, устраивать публичные мероприятия и участвовать в выборах. Ранее стало известно, что прокуратура приостановила деятельность штабов Навального в регионах. Надзорное ведомство требует признать все структуры, связанные с Навальным, экстремистскими.
Российские власти уже признали Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан иностранными агентами.
Мосгорсуд по ходатайству прокуратуры ограничил работу Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан
По словам адвокатов, такая мера временно запрещает НКО взаимодействовать со средствами массовой информации, устраивать публичные мероприятия и участвовать в выборах. Ранее стало известно, что прокуратура приостановила деятельность штабов Навального в регионах. Надзорное ведомство требует признать все структуры, связанные с Навальным, экстремистскими.