Мосгорсуд по ходатайству прокуратуры ограничил работу Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан

По словам адвокатов, такая мера временно запрещает НКО взаимодействовать со средствами массовой информации, устраивать публичные мероприятия и участвовать в выборах. Ранее стало известно, что прокуратура приостановила деятельность штабов Навального в регионах. Надзорное ведомство требует признать все структуры, связанные с Навальным, экстремистскими.

Российские власти уже признали Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан иностранными агентами.