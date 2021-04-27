По данным Минздрава, число умерших в России в 2020 году превысило 2 миллиона человек

Общая смертность выросла почти на 18%. В 2019-ом году показатель общей смертности составлял 12% на тысячу человек, — сообщает Интерфакс. Отмечается, что избыточная смертность обусловлена влиянием пандемии коронавируса, которая стала одним из сильнейших вызовов для системы здравоохранения за последнее столетие.
2021-04-27T13:34:26+03:00
2021-04-27T13:34:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:34, 27 апреля 2021
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