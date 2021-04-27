По данным Минздрава, число умерших в России в 2020 году превысило 2 миллиона человек

Общая смертность выросла почти на 18%. В 2019-ом году показатель общей смертности составлял 12% на тысячу человек, — сообщает Интерфакс. Отмечается, что избыточная смертность обусловлена влиянием пандемии коронавируса, которая стала одним из сильнейших вызовов для системы здравоохранения за последнее столетие.