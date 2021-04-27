Более 3.5 тысяч силовиков проводят проверку нескольких рынков под Ростовом-на-Дону

Это может быть связано с уголовным делом в отношении главы Аксайского района Виталия Борзенко.

Общая площадь оцепленной территории, как пишет агентство Интерфакс со ссылкой на источник в силовом ведомстве, составляет около 15 гектаров. Это часть Аксайского района на выезде из Ростова-на-Дону. Предполагается, что на территории четырех рынков работают незаконные мигранты, торгуют наркотиками и оружием, также там занимаются проституцией.

Источники «Интерфакса» утверждают, что рынки принадлежат бизнесмену Кариму Бабаеву, который проходит по делу главы района Виталия Борзенко. Он единственный фигурант, которого до сих пор не было оснований задержать.

Ранее силовики арестовали Борзенко. Его и несколько ростовских бизнесменов обвиняют в организации преступного сообщества и мошенничестве.

Виталий Борзенко впервые был избран на пост главы администрации Аксайского района в 1994 году. С тех пор он регулярно переизбирался. По документам арестованный чиновник сейчас находится в отпуске.

Всего по делу проходят около 5 фигурантов. Среди них местные бизнесмены, бывший член партии «Единая Россия» и футболист регионального клуба.