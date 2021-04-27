Z Архив новостей новости
5 5 6 1433
13:09, 27 апреля 2021

Более 3.5 тысяч силовиков проводят проверку нескольких рынков под Ростовом-на-Дону

Это может быть связано с уголовным делом в отношении главы Аксайского района Виталия Борзенко.

Общая площадь оцепленной территории, как пишет агентство Интерфакс со ссылкой на источник в силовом ведомстве, составляет около 15 гектаров. Это часть Аксайского района на выезде из Ростова-на-Дону. Предполагается, что на территории четырех рынков работают незаконные мигранты, торгуют наркотиками и оружием, также там занимаются проституцией.
Источники «Интерфакса» утверждают, что рынки принадлежат бизнесмену Кариму Бабаеву, который проходит по делу главы района Виталия Борзенко. Он единственный фигурант, которого до сих пор не было оснований задержать.
Ранее силовики арестовали Борзенко. Его и несколько ростовских бизнесменов обвиняют в организации преступного сообщества и мошенничестве.
Виталий Борзенко впервые был избран на пост главы администрации Аксайского района в 1994 году. С тех пор он регулярно переизбирался. По документам арестованный чиновник сейчас находится в отпуске.

Всего по делу проходят около 5 фигурантов. Среди них местные бизнесмены, бывший член партии «Единая Россия» и футболист регионального клуба.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Алексей Навальный политик

Все равно жизнь дает отличные моменты Посмеялся я, когда прочитал цитаты светил медицины, что с таким уровнем калия, как у меня в анализах, я должен быть либо в реанимации, либо в гробу. Ну уж нет, меня так просто не возьмешь. После «Новичка» и калий не страшен…

5 184 6 68674 20.04
Блоги

Дмитрий Колезев журналист

Проект постановления о регламентации просветительской деятельности — это катастрофа Может быть, речь только об узком спектре тем? Как бы не так: «просветительской деятельностью» правительство предлагает считать опять же вообще все…

5 161 6 24489 25.04
Интервью Персонально ваш

Евгений Киселев гость: Евгений Киселев журналист

Кто угнал, кто оккупировал, кто захватил, кто присвоил – вот пусть он об этой территории заботится…

5 145 6 24515 22.04
#слушать 48:32 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

+ Путин готов обсудить в Москве отношения РФ и Украины в любое удобное для Зеленского время Путин готов обсудить в Москве отношения РФ и Украины в любое удобное для Зеленского время «Если речь идет о развитии двусторонних отношений, то, пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время» — сказал Путин

5 79 6 14265 22.04
8читать ;смотреть
Блоги

«Больше всех надо» разбираем с экспертами, как решать социальные проблемы

Толерантная лексика или лингвистический фашизм Язык меняется. К новым словам вроде «лайкать» и «свайпать» мы привыкаем быстро, а вот к феминитивам и толерантной лексике — с трудом. Почему?..

5 49 6 9134 23.04
Блоги

+ «Господин Путин, я готов предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идёт война» «Господин Путин, я готов предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идёт война» «Мы – это мы. Вы – это вы. Но это не обязательно проблема, это – возможность. Как минимум – возможность, пока не поздно, остановить убийственную математику будущих военных потерь»...

5 230 6 51444 20.04
8читать ;смотреть
Новости

В Москве задержали политика Леонида Гозмана Это связано с акцией в поддержку Алексея Навального 21 апреля…

5 40 6 12718
Блоги

«Экономическое отставание – закономерный результат» Открытое письмо ученых-экономистов…

5 88 6 19246 22.04
Интервью Персонально ваш

Алексей Чеснаков гость: Алексей Чеснаков руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры, политолог

Это долгая игра. Никто не рассчитывает, что если завтра Навальный совершит какие-то радикальные действия, он тут же свалит власть. Эта власть будет длиться долго…

5 36 6 12531 20.04
#слушать 49:15 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Дмитрий Клейн литератор, журналист, Денвер, США

Живи, Алексей! Алексей победил лагерную систему. Это факт. Пусть пока в малом. Но он в очередной раз своею жизнью и здоровьем доказал, что и один в поле воин…

5 27 6 6129 24.04
Блоги

+ Послание Владимира Путина Федеральному собранию Послание Владимира Путина Федеральному собранию Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чём не жалели…

5 290 6 65550 21.04
8читать ;смотреть
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Чувствую себя Фирсом Всех моих друзей по очереди зовут поговорить в полицию про организацию митинга, а меня игнорируют чего-то. Вообще интересно: у них в лавке осталось что-нибудь, кроме мешка с шантажом и пыточными принадлежностями?..

5 180 6 43570 26.04
Блоги

Леонид Гозман политик

Теперь я ношу гордое имя «привлекаемый» Это Вы, спрашивают? Признаю — я! Стало быть, в несанкционированной акции участвовали? По улице, говорю, шёл. Так, не участвовали? По улице шёл!..

5 117 6 29010 06:50
Блоги

Алексей Навальный политик

Начинаю выход из голодовки Спасибо вам — сейчас меня дважды обследовал консилиум гражданских врачей. Последний раз прямо перед митингом. Мне делают исследования и анализы и отдают результаты и заключения…

5 325 6 83103 23.04
Блоги

Игорь Николаев экономист

+ Пенсионерам: ни-че-го Пенсионерам: ни-че-го Пенсионеры и так правильно проголосуют, так как они самый надежный оплот властей. Ну, куда они денутся? И зачем тогда тратиться на них?

5 66 6 17019 08:16
8читать ;смотреть
Блоги

Иван Колпаков: Это плохие новости для «Медузы» «Иноагент» — дискриминирующий статус, из-за которого нам будет труднее делать свою работу — и зарабатывать на жизнь…

5 34 6 9204 23.04

Популярное за неделю

Новости

Бразильский регулятор запретил ввоз в страну российской вакцины от коронавируса «Спутник V» Решение было принято единогласно…

5 51 6 21030
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Все Табаки в зале — а там не было никого другого — вздрогнули, всхлипнули и поняли, что он помнит о них и думает о них…

5 36 6 120190 21.04
#слушать 50:14 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3443734
«К 200-летию со дня смерти Наполеона Бонапарта»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 0 6 3164 25.04
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Обман про антитела Когда я спросила у врача, а когда мне делать тест на антитела, ведь все мои знакомые россияне его делают, терапевт удивленно переспросила: «Простите, а зачем?»..

5 148 6 238614 26.04
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Нас все равно больше Нас все равно больше Вы шли вчера со мной, ну а я сегодня буду лежать на шконке и представлять, как иду с вами и за вас…

5 196 6 138288 22.04
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9097177
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4887149

Сегодня в эфире