В Министерстве науки и высшего образования готовятся объявить дополнительные каникулы для студентов в начале мая

Это связано с указом президента об объявлении нерабочих дней с 1 по 10 мая.

Пока приказ, касающихся учебного процесса студентов, еще только готовится, сказал агентству ТАСС замглавы министерства Дмитрий Афанасьев. Вместе с тем он не исключил, что документ будет аналогичен тому, что издавался год назад также во время объявления нерабочих дней. При этом формат работы вузов в так называемые «дополнительные каникулы» в первые десять дней мая будет определяться ректорами университетов, ответил Афанасьев.

В прошлом году студенты отдыхали с 28 марта по 5 апреля – это было связано с нарастающей эпидемией коронавируса и решением президента Владимира Путина объявить по всей стране нерабочую неделю. Затем, правда, период нерабочих дней продлевался, но студенты учились дистанционно.

На прошлой неделе Владимир Путин объявил нерабочими период с 4 по 7 мая. С учетом праздников каникулы продлятся десять дней. При этом в министерстве труда позднее подчеркнул, что работодатели сами будут решать, кто будет отдыхать, а кто – трудиться.