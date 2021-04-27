В возрасте 85 лет скончался грузинский актер Кахи Кавсадзе

Как сообщает агентство РИА Новости, причиной смерти стали осложнения после перенесенного коронавируса. Всесоюзную известность Кавсадзе в 1996-ом году принесла роль Черного Абдуллы в фильме «Белое солнце пустыни».

Кавсадзе был госпитализирован в январе прошлого года и спустя почти три недели интенсивной терапии артиста выписали из больницы, однако, два месяца назад снова попал в медучреждение с двусторонней пневмонией.