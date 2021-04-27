В Кремле обратили внимание на возможное присутствие на акциях лжесотрудников прессы

В Кремле, комментируя сегодняшние визиты силовиков к журналистам российских СМИ, обратили внимание на возможное присутствие на акциях лжесотрудников прессы. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что в администрации не знают наверняка о мотивах, которыми руководствовались полицейские.

Песков напомнил, что, согласно закону о СМИ, журналист имеет право освещать все события.



Этим утром стало известно о претензиях силовиков к корреспондентам «Дождя» Алексею Коростелеву и «Эха Москвы» Олега Овчаренко. От них потребовали предъявить редакционное задание и пресс-карты, с которыми они работали на митинге 21 апреля. Коростелева из отдела уже отпустили с обязательством о явке. Овчаренко разговор с полицейскими еще предстоит.