Суд ограничил деятельность ФБК в рамках иска о признании фонда экстремистской организацией

Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда. Накануне такое же решение, только в отношении штабов Навального, приняла прокуратура. Структуры, связанные с политиком, хотят признать экстремистскими.

Российские власти считают ФБК иностранным агентом.