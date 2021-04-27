В Кремле призвали смотреть за правоприменением закона о просветительской деятельности

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что необходимо следить за тем, как будет применяться законопроект о просветительской деятельности, подготовленный Минпросвещения.

Отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы», следит ли президент страны за ходом данной дискуссии и насколько он считает, что любое знание должно так контролироваться, Дмитрий Песков сказал:

«Главное смотреть за правоприменением, что мы и будем делать».

Пресс-секретарь отметил, что правительство «этот вопрос проработало».

«Это все было проработано. Были услышаны все опасения. Но главное, о чем я вам говорил с самого начала, что очень часто возникают опасения по поводу применения различных положений того или иного закона. И очень часто подавляющее большинство этих опасений оказываются безосновательными», — сказал он.

Ранее Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект о закреплении в законе «Об образовании в РФ» понятия «просветительская деятельность», а Совет Федерации его одобрил. В результате кабмин получает полномочия по определению порядка и условий ведения этой деятельности и форм контроля за ней. Закон вступит в силу 1 июня 2021 года.