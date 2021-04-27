Реал и Челси сыграют первый полуфинал футбольной Лиги Чемпионов

Оба клуба оказались вовлеченными в скандал с Суперлигой, но позиции теперь у них разные. Челси первым вышел из проекта, а Реал так этого и не сделал. Президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что санкции ожидают всех раскольников, но для английских команд они будут самыми мягкими, а вот Реал, напротив, получит суровое наказание. Впрочем, пока это остается на втором плане. Тренер Челси Томас Тухель сказал, что Реал – самый сложный вариант из возможных, но его команда постарается сыграть авантюрно и жестко. Учитывая проблемы с составом у Реала, который обескровлен травмами, возможно и самый удачный план. Обе команды хороши в обороне. Тухель стал первым тренером Челси, который не проиграл в первых десяти выездных матчах, а голкипер мадридцев Тибо Куртуа и вовсе за пять последних матчей пропустил только один гол. Впрочем, это не значит, что забитых мячей не будет.



Первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов между мадридским Реалом и Лондонским Челси начнется в 22 часа по московскому времени. Трансляция на канале Матч ТВ.