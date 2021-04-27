Антимонопольная служба возбудила дела против металлургических компаний из-за высоких цен на продукцию

Претензии ведомства касаются проката «Северстали», Магнитогорского и Новолипецкого комбинатов. С начала года цены выросли более чем на 50%. В связи с этим, компаниям грозят штрафы. На сайте ФАС указано, что спрос со стороны российских потребителей существенно не увеличился. После сообщения ведомства, акции производителей на торгах Мосбиржи начали снижаться.
2021-04-27T12:34:45+03:00
2021-04-27T12:34:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:34, 27 апреля 2021
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