Антимонопольная служба возбудила дела против металлургических компаний из-за высоких цен на продукцию

Претензии ведомства касаются проката «Северстали», Магнитогорского и Новолипецкого комбинатов. С начала года цены выросли более чем на 50%. В связи с этим, компаниям грозят штрафы. На сайте ФАС указано, что спрос со стороны российских потребителей существенно не увеличился. После сообщения ведомства, акции производителей на торгах Мосбиржи начали снижаться.