Бразильский регулятор запретил ввозить в страну российскую вакцину «Спутник»

Национальное агентство по санитарному надзору мотивировало это отсутствием информации, которая гарантирует безопасность, качество и эффективность препарата. Как сообщает агентство Reuters, самой большой проблемой назвали наличие аденовируса, который, как опасаются специалисты, может размножаться. При этом разработчик заверяет, что это не так. Ранее регулятор уже отклонял запрос на применение «Спутника» в экстренных случаях, при этом бразильский Минздрав подписал контракт на поставку десяти миллионов доз, а министерство науки признало препарат безопасным.

Разработчик «Спутника» назвал запрет на ввоз в Бразилию политическим.