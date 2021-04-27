Корреспондента телеканала «Дождь» Алексея Коростелева отпустили из полиции

На него не стали составлять протокол, однако, журналисту пришлось написать две объяснительные и дать обязательство о явке. В частности, Коростелев описал свою работу на акции 21 апреля – маршрут с указанием улиц и своими действиями. Корреспондент смог уйти только после того, как в отдел привезли редакционное задание, подтверждающее его работу на митинге. Сегодня вечером в полицию был также вызван журналист «Эха Москвы» Олег Овчаренко. От него также потребовали редакционное задание и пресс-карту.