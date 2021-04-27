Полицейские проверки и задержания журналистов могут быть связаны с проверкой подлинности удостоверений СМИ – Песков

Визиты полицейских к журналистам, освещавших акцию в поддержку Алексея Навального 21 апреля, и их задержания, могут быть связаны с участием в мероприятии человека, имеющего удостоверение прессы, но не являющимся представителем какого-либо СМИ. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге с журналистами.

На вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы», в курсе ли в Кремле и считают ли ситуацию адекватной, когда полицейские приходят и задерживают журналистов за то, что они работали на акции 21 апреля, Песков ответил:

«Мы действительно видели эту информацию. Мы точно не знаем, с чем связана эта работа ОВД и полиции. Я могу только предположить — был случай, когда не журналист находился на митинге с журналистским удостоверением, и я не исключаю, что это может быть связано с этим», — сказал он.

Также Песков отметил, что считает необходимым «журналистскому цеху нужно обратить на этот случай внимание и во многом апеллировать к тому СМИ, которое такое журналистское удостоверение выдало, потому что это влечет необходимость соответствующих проверочных действий».

«Это совершенно вопиющий акт», — заявил Песков.