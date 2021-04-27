В Китае удаляют новости и сообщения о победе режиссера Хлои Чжао на «Оскаре»

Ее фильм «Земля кочевников» накануне получил награду в главной номинации. Газета The Wall Street Journal пишет, что отдел пропаганды Компартии КНР запрещает прессе писать об успехе Чжао из-за ее высказываний. В прошлом в своем интервью она, в частности, говорила, что в Китае повсюду ложь. Сейчас запросы о режиссере на крупнейших в КНР поисковых платформах выдают пользователям только предыдущие новости о Чжао. Также удаляются сообщения о ней в социальных сетях.

Среди крупных государственных СМИ о триумфе режиссера написал только англоязычный таблоид Global Times, который призвал ее «стать более зрелой» и «избегать трений».