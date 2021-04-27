Каждый пятый россиянин поменял планы на майские праздники после указа Владимира Путина

Работать в эти дни планировала рекордная за почти десять лет доля граждан, но после объявления дополнительных выходных их стало меньше. Об этом пишет газета РБК со ссылкой на исследование, проведенное сервисом SuperJob. Больше половины опрошенных сказали, что проведут длинные выходные дома, в родном городе. На втором месте по популярности вариант «на даче или в деревне».

Ранее президент объявил нерабочими первые десять дней мая. Это связано со стремлением приостановить рост числа зараженных коронавирусом.