России оказалась за пределами первой двадцатки самых безопасных стран во время пандемии

Более недели количество новых случаев не превышает 9 тысяч. Примерно эти же показатели заставили российские власти пойти на серьезные ограничительные меры прошлой весной. Между тем, наша страна занимает 22 место в мире по эффективности действий в период пандемии по оценке исследования агентства Блумберг, которое охватило 53 государства. Эксперты оценили общий уровень заболеваемости, показатели смертности, темпы и масштабы вакцинации и другие параметры. В этом списке наша страна оказалась выше Германии, Испании, Португалии и Австрии, но уступила лидерам. Первое место досталось Сингапуру, который опередил Новую Зеландию. На третьем — Израиль, где прививки уже сделали более 60 процентов населения. К слову, в Сингапуре вакцинирвалось в три раза меньше граждан. Замыкают список Аргентина, Польша и Бразилия.

В России, по данным властей, за сутки выявлено чуть больше 8 тысяч новых зараженных коронавирусом. Это минимальный прирост за 7 месяцев. Кроме того, в стране зарегистрированы еще 392 смерти.