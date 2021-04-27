Чиновники минпросвещения нашли учебник, который раскритиковал Путин за форму отражения событий сталинградской битвы

Чиновники министерства просвещения нашли учебник, который раскритиковал Владимир Путин за форму отражения событий сталинградской битвы.

По итогам масштабной проверки обучающей литературы обнаружен учебник под названием «История России и мира» под редакцией Волобуева. Он предназначен для 11 класса и создан в 2013 году. Установлено, что данный учебник до сих пор используют в общеобразовательном процессе в российских колледжах. Кроме того, проверка выявила, что в школьных учебниках из федерального перечня нет ошибок и искажений, который присутствуют в старых изданиях. В министерстве просвещения приняли решение о начале масштабного исследование учебной литературы после критики со стороны Владимира Путина. В ходе послания Федеральному собранию президент заявил, что создается впечатление будто издание пишет не про Россию и там ничего не сказано про Сталинградскую битву.

Госдума подготовила поправки, которые позволят в короткие сроки усилить контроль качества учебников, используемых в колледжах.