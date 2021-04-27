Союз журналистов России пообещал внимательно следить за ситуацией с задержаниями корреспондентов после акции 21 апреля

Союз журналистов России пообещал внимательно следить за ситуацией с задержаниями корреспондентов российских СМИ после акции 21 апреля. Так в интервью «Эху» председатель союза Владимир Соловьев прокомментировал претензии к корреспондентам «Дождя» и «Эха Москвы» Алексею Коростелеву и Олегу Овчаренко. Этим утром к ним домой пришли полицейские и потребовали предъявить редакционное задание и пресс-карту, с которыми журналисты работали на митинге. Соловьев заметил, что раньше сотрудники МВД так не действовали.

Соловьев добавил, что коллеги могут обратиться в Центр защиты прав журналистов за юридической помощью.