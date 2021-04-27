Союз журналистов будет внимательно следить за ситуацией с задержаниями журналистов после акции 21 апреля

Союз журналистов России будет внимательно следить за ситуацией с задержаниями журналистов после акции 21 апреля. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель Союза Владимир Соловьев.

«Что касается ситуации, когда журналистов опрашивает после митингов, то это впервые происходит. Я не думаю, что им что-то серьезное грозит, но мы внимательно будем следить за тем, что происходит», — сказал он.

По словам Соловьева, СЖР постоянно занимается мониторингом того, что происходит на митингах, а также с работой журналистов на этих мероприятиях.

«Накануне прошли совещания во всех федеральных округах с участием и полиции, и Росгвардии, и представителей Союза журналистов, на которых обсуждались нарушения прав журналистов на митингах. И как мы видели и по сообщениям наших региональных отделений, на прошедших митингах журналисты были уже в зеленых жилетах. И по нашим подсчетам за весь день было задержано и практически сразу отпущено всего 10 сотрудников СМИ, что на порядок меньше, чем это было на прошлых митингах. Я думаю, что постепенно эта система начнет работать», — рассказал председатель СЖР.

Также Соловьев отметил, что работает Центр защиты прав журналистов и все коллеги могут туда обращаться за юридической помощью.

Сегодня утром был задержан корреспондент телеканала «Дождь» А.Коростелев, который работал на акции 21 апреля в качестве журналиста. А корреспондента «Эха Москвы» О.Овчаренко сегодня в 9 утра обязали явиться в ОВД после освещения той же акции, на которой он выполнял свои профессиональные обязанности.