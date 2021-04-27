Журналист Павел Лобков рассказал «Эху», что его пытаются выгнать с телеканала «Дождь», отстранив от всех эфиров

Журналист Павел Лобков рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», что его пытаются выгнать с телеканала «Дождь», отстранив от всех эфиров.

По словам ведущего телеканала «Дождь» Лобкова, руководство канала пытается его выгнать с работы, добиваясь ухода по собственному желанию.

«Обсуждая в чате эфира программы темы, туда пришел главред Дзядко. У него тотальная жажда контроля. Я его удалил из этого рабочего чата. Он в этой связи отстранил меня от эфира на неопределенное время», — рассказал журналист.

Накануне гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева, по словам Лобкова, заявила о том, что разговаривать будет с ним только после обращения его к психиатру.

«Вчера Наталья Синдеева заявил о том, что я пьян, и что она будет разговаривать со мной после того, как я обращусь к помощи психиатра, врачебной бригады. Если человек не согласен с политикой редакции не обязательно только потому, что он пьян. Я считаю это унизительным и примитивным», — сказал он.

Лобков считает, что телеканал в сегодняшнем своем виде олицетворяет собой «тоталитарную маленькую секточку».

«В последнее время руководство телеканал ведет себя как тоталитарное государство. Безусловно, здесь имеет значение личность главного редактора, поскольку он закрыл Дмитрия Быкова, В.Шендеровича, А.Невзорова и открыл Катерину Котрикадзе. Это достаточно тоталитарное явление. И все неугодное и все сомневающееся вырвано с корнем. У нас сейчас даже нет обсуждения чего-то другого, повестка проста и примитивна: Навальный — прекрасен, Путин – вор. И все. Не нужно творчества, не нужно других тем», — отметил журналист.

Также Лобков уточнил, что не планирует переходить ни на какой другой канал.