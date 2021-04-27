Коллекционную карточку с автографом американского баскетболиста Леброна Джеймса продали за 5,2 миллионов долларов

Аукционный дом PWCC Market Place сообщает, что продажа повторила рекорд стоимости спортивных карточек. 70 лет назад за такую же сумму с молотка ушла карточка бейсболиста Микки Мэнтла. Карточка с автографом Джеймса была выпущена в 2003 году в 23 экземплярах. Ее покупатель не раскрывается.
2021-04-27T11:38:43+03:00
2021-04-27T11:38:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:38, 27 апреля 2021
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