Коллекционную карточку с автографом американского баскетболиста Леброна Джеймса продали за 5,2 миллионов долларов

Аукционный дом PWCC Market Place сообщает, что продажа повторила рекорд стоимости спортивных карточек. 70 лет назад за такую же сумму с молотка ушла карточка бейсболиста Микки Мэнтла. Карточка с автографом Джеймса была выпущена в 2003 году в 23 экземплярах. Ее покупатель не раскрывается.