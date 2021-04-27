В России выявлено 8 053 случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 8 053 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 12,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 392 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 8 039 человек.
2021-04-27T11:38:00+03:00
2021-04-27T11:47:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:38, 27 апреля 2021
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