Россия поставит Индии вакцину «Спутник» уже на этой неделе

Глава российского Фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сказал агентству Reuters, что поставка запланирована на 1 мая. Какое число доз будет в партии, он не уточнил. За последние сутки в Индии зарегистрировано больше 350 тысяч заражений коронавирусом, это самый высокий показатель среди всех стран.

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус отметил, что организация оказывает всю необходимую помощь в борьбе с эпидемией.

Помощь Индии предложили многие государства – от Соединенных Штатов и России до враждебного Пакистана.