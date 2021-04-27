Как сообщает Мосгорздрав, сотрудники, запечатленные на ролике, отстранены от работы, а само ведомство готово оказать максимальное содействие правоохранительным органам. Следственный комитет ранее возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требований безопасности.
Видео появилось в соцсетях позавчера. На записи медсестры оскорбляли пожилую женщину и угрожали ей. Автор ролика утверждает, что они также били пациентку.
Главврача московской больницы уволили после публикации видео, на котором медсестры издеваются над пожилой пациенткой
Как сообщает Мосгорздрав, сотрудники, запечатленные на ролике, отстранены от работы, а само ведомство готово оказать максимальное содействие правоохранительным органам. Следственный комитет ранее возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требований безопасности.