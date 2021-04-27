Главврача московской больницы уволили после публикации видео, на котором медсестры издеваются над пожилой пациенткой

Как сообщает Мосгорздрав, сотрудники, запечатленные на ролике, отстранены от работы, а само ведомство готово оказать максимальное содействие правоохранительным органам. Следственный комитет ранее возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требований безопасности.

Видео появилось в соцсетях позавчера. На записи медсестры оскорбляли пожилую женщину и угрожали ей. Автор ролика утверждает, что они также били пациентку.