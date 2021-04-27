Российский омбудсмен заверила, что Алексея Навального в течение месяца регулярно посещали гражданские врачи

По словам Татьяны Москальковой, которые приводит агентство ТАСС, она получила все заключения специалистов не из системы ФСИН, обследовавших политика. В частности, речь идет о рентгенологе, нейрохирурге, неврологе, нефрологе и гастроэнтерологе.

В конце марта оппозиционер объявил голодовку в колонии, требуя оказать ему квалифицированную медицинскую помощь. На прошлой неделе лечащие врачи Навального призвали его прекратить акцию, так как он, по их выражению, «получил доступ к чему-то похожему на независимое обследование».