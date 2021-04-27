Алексей Венедиктов считает вызов журналиста «Эхо Москвы» в полицию в связи с акцией 21 апреля неправомерным

Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил в эфире радиостанции, что считает вызов журналиста радиостанции Олега Овчаренко в полицию в связи с акцией 21 апреля неправомерным.

«Олегу Овчаренко будет предоставлен адвокат, я уже договорился об этом. И он пойдет по вызову в ОВД «Тёплый стан» с адвокатом. Я направлю письмо руководству ОВД «Теплый стан», где я подтверждаю, что Олег Овчаренко, как и другие корреспонденты «Эхо Москвы», были направлены мною с редакционным заданием на освещение митинга 21 апреля. Поэтому считаю, что вызов Овчаренко неправомерен», — сказал он.

Сегодня утром к журналисту «Эхо Москвы» Олегу Овчаренко пришли полицейские, вменяя ему участие в несогласованной акции 21 апреля, где он выполнял редакционное задание главного редактора.