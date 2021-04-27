Чуть больше половины россиян готовы потратить на майские праздники до 15 тысяч рублей — опрос банка «Открытие»

Чуть больше половины россиян готовы потратить на майские праздники до 15 тысяч рублей. 13% опрошенных назвали сумму до 30 тысяч рублей, 6% — до 50, 2% до 100. Совсем не готовы расходовать деньги на отдых четверть граждан. Это показал опрос, проведенный банком «Открытие». На него ссылается агентство ТАСС. Две трети респондентов хотят провести нерабочие дни на даче или дома, по 15% — планируются отправиться в путешествие или же продолжить работать.

Ранее президент объявил нерабочими первые десять дней мая. Это связано со стремлением приостановить рост числа зараженных коронавирусом.