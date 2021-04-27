Черноморские аэропорты России ожидает пиковая нагрузка в летний сезон, который начнется раньше обычного

Из-за пандемии россияне планируют отдых на Родине.

Закрытие турецкого направления и отложенное начало работы египетского резко увеличила спрос на курорты юга России. В этом году их ожидает небывалый наплыв туристов. Количество рейсов в Сочи, Краснодар и Анапу удвоилось в сравнении с 2020 годом. Об этом РБК рассказали в представительстве Аэрофлота. Авиакомпании перебрасывают свой парк с зарубежного на внутрироссийские направления, прежде всего южное. Только компания Ютэйр намеревается выполнять из разных городов 230 рейсов в неделю. В этих условиях, аэропорты ожидает запредельная нагрузка. Сочи примет почти 10 миллионов пассажиров. На три миллиона больше обычного. Краснодар обслужит 4 с половиной миллиона против 3 годом ранее. В этой ситуации владельцы намерены перестроить внутренние мощности аэропортов, предназначенные для обслуживания международных рейсов, переориентировав их на прием и отправку пассажиров из России.

Всего в этом году российские авиакомпании перевезут 70 миллионов человек. Это примерно соответствует уровню доковидного 2019 года, когда услугами воздушного флота воспользовались 73 миллиона пассажиров.