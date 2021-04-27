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11:09, 27 апреля 2021

Российское судно «Академик Черский» начало укладку труб для «Северного потока – 2» в территориальных водах Дании

фото: Jens Büttner / dpa/picture-alliance / ТАСС
фото: Jens Büttner / dpa/picture-alliance / ТАСС

Об этом говорится в сообщении компании-оператора проекта. Работу продолжает и баржа «Фортуна».
Морской газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год проходит от компрессорной станции в Ленинградской области до Балтийского побережья Германии. Газпром достраивает «Северный поток – 2» собственными силами, так как подрядчики вышли из проекта на фоне американских санкций.


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