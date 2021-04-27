Российское судно «Академик Черский» начало укладку труб для «Северного потока – 2» в территориальных водах Дании

Об этом говорится в сообщении компании-оператора проекта. Работу продолжает и баржа «Фортуна».

Морской газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год проходит от компрессорной станции в Ленинградской области до Балтийского побережья Германии. Газпром достраивает «Северный поток – 2» собственными силами, так как подрядчики вышли из проекта на фоне американских санкций.