Об этом говорится в сообщении компании-оператора проекта. Работу продолжает и баржа «Фортуна».
Морской газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год проходит от компрессорной станции в Ленинградской области до Балтийского побережья Германии. Газпром достраивает «Северный поток – 2» собственными силами, так как подрядчики вышли из проекта на фоне американских санкций.
Российское судно «Академик Черский» начало укладку труб для «Северного потока – 2» в территориальных водах Дании
Об этом говорится в сообщении компании-оператора проекта. Работу продолжает и баржа «Фортуна».