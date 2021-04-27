Разработчик российской вакцины «Спутник V» назвал политическим запрет на ее ввоз в Бразилию

Разработчик российской вакцины от коронавируса — Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи считает, что затягивание Национальным агентством по санитарному надзору Бразилии принятия разрешения по «Спутнику V» не имеет ничего общего с доступом к информации о вакцине или наукой. В свою очередь бразильский государственный регулятор утверждает, что не получил достаточный объем информации, гарантирующий качество, безопасность и эффективность российской вакцины. Хотя ранее министерство науки Бразилии одобрило производство «Спутника V» на территории страны. Отказ поступил после заявления технического подразделение фармакологического регулятора о серьезных рисках. При этом в марте министерство здравоохранения Бразилии подписало контракт с Российским фондом прямых инвестиций на поставку 10 миллионов доз вакцины «Спутник V».

Власти Бразилии ранее уже дважды приостанавливали регистрацию «Спутника V» из-за отсутствия необходимой информации о препарате.