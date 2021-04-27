В Москве полиция пришла к журналистам «Дождя» и «Эха Москвы»

И от Алексея Коростелева, и от Олега Овчаренко потребовали предъявить редакционное задание и пресс-карту, с которыми они работали на акции 21 апреля в поддержку политика Алексея Навального. Коростелев уже находится в отделе, Овчаренко еще должен туда прийти.

На допрос журналист «Эхо Москвы» пойдет с адвокатом из «Правозащиты Открытки», сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

Среди акций, прошедших по всей России 21 апреля, московская стала наиболее массовой, однако, при этом, счет задержаниям на ней шел на десятки, что гораздо меньше, чем обычно. Полиция начала приходить к участникам уже после митинга.