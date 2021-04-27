Статус «иноагента» лишает «Медузу»* возможности полноценно заниматься журналистикой — главред Иван Колпаков

Главный редактор издания «Медуза»* Иван Колпаков рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», что статус «иноагента» лишает редакцию возможности полноценно заниматься журналистикой и уничтожает бизнес издания.

«Мы вчера долго общались с редакцией. Есть ощущение, что нас загнали в угол. Мало кто снаружи понимает, насколько это тяжелый статус. Люди начинают осознавать только постепенно. В пятницу мы не до конца осознавали это. Как говорят люди, очень тягостное впечатление производит маркировка об иностранном агентстве, которая появилась на каждом нашем материале. Но это ерунда по сравнению с тем, что мы коммерческая кампания, которая зарабатывает деньги в России. Мы продаем рекламу в России и делаем это лучше наших конкурентов. И маркировка об иностранном агенте должна появляться также на всех рекламных материалах. Реакция рекламодателей будет очевидна», — рассказал Колпаков.

По словам главреда, потеря рекламодателей влечет за собой и потерю денег, на которые живет издание. «Большая часть бюджета у нас – это рекламные деньги. Мы уже испытываем сложности. Я не готов сейчас давать оценку, неделя только началась. Вчера уже были сложные разговоры с кем-то из наших клиентов. Реклама продана впрок, но при самом худшем раскладе, мы должны будем возвращать деньги своим клиентам. Но мы надеемся, что открутим эти компании и никаких долгов копить не будем. Но ситуация в целом абсолютно непростая», — отметил он.

По словам Колпакова, изданию до сих пор не предоставили никаких документов, на основании которых был вынесено решение Минюста о статусе иноагента.

«Минюст не объясняет свои решения, они могут признать иностранным агентом завтра и вас. Они не прислали никакого документа, нет никакого обоснования этого решения», — сказал он.

Колпаков также отметил, что в данном случае возникает большая проблема и для журналистов издания, работать с подобным статусом становится намного сложнее.

«Мы действительно не знаем, что делать дальше. Мы предполагали, что это может произойти. Планов было много, но ты не можешь подготовиться точно к этой ситуации, потому что нельзя просчитать все. Мне кажется, что мы как команда были готовы, но тяжесть происходящего превосходит все ожидания.

Мы сейчас рассматриваем все варианты по спасению редакции. Но пока я не могу говорить об этом. Сегодня у нас будет наблюдательный совет, на котором будем обсуждать эту ситуацию», — сказал главред.

Колпаков заявил, что «Медузе» нужно маркировать все материалы в соответствии с приказом Роскомнадзора. В противном случае издание могут оштрафовать или заблокировать, а на главного редактора завести уголовное дело.

* Признано в РФ СМИ, выполняющим функции иностранного агента)