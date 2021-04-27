К журналисту «Эхо Москвы» пришли полицейские, вменяя ему участие в несогласованной акции 21 апреля

Сегодня к журналисту «Эхо Москвы» Олегу Овчаренко пришли полицейские, вменяя ему участие в несогласованной акции 21 апреля, где он выполнял редакционное задание. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По его словам, сегодня около 9 утра по месту его прописки пришли полицейские и объявили, что журналисту вменяется административное правонарушение за участие в несанкционированной акции 21 апреля.

«В данном случае они пока не говорили, что меня задерживают. Речь шла о том, чтобы я явился на опрос и показал пресс-карту и редакционное задание. Но при этом никакой повестки на определенный день и время они отдать родственникам отказались. Говорили, что я на видеозаписи был зафиксирован без пресс-карты. Хотя я был и в жилете журналиста, с редакционным заданием и с пресс-картой», — рассказал журналист.

Овчаренко отметил, что пока не понятно, о каком эпизоде идет речь, но по всей видимости, его перемещения попали на городские видеокамеры.

«Меня смутило на акции то, что там было много полицейских, которые ходили с видеокамерами и снимали всех. Они ходили группами, и снимали всех проходящих мимо участников акции», — рассказал журналист.

Сегодня утром также задержали журналиста телеканала «Дождь» Алексея Коростелева за участие в несанкционированной акции 21 апреля, хотя он на данном мероприятии работал в качестве корреспондента.