Белоруссия запланировала референдум по Конституции на начало следующего года

Глава ЦИК Лидия Ермошина назвала эти сроки в интервью агентству РИА Новости. Ранее она же говорила, что о проведении голосования в конце этого лета-начале осени разговора нет. Так она отвергла информацию, появившуюся в интернете.

О начале работы комиссии по внесению изменений в основной закон президент Александр Лукашенко объявил в середине марта. Указание о том, что должно быть в новой конституции, дал сам белорусский лидер. В частности, он отметил необходимость оставить главе государства основные полномочия, которые «могут влиять на любое решение «снизу доверху».