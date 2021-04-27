Глава ЦИК Лидия Ермошина назвала эти сроки в интервью агентству РИА Новости. Ранее она же говорила, что о проведении голосования в конце этого лета-начале осени разговора нет. Так она отвергла информацию, появившуюся в интернете.
О начале работы комиссии по внесению изменений в основной закон президент Александр Лукашенко объявил в середине марта. Указание о том, что должно быть в новой конституции, дал сам белорусский лидер. В частности, он отметил необходимость оставить главе государства основные полномочия, которые «могут влиять на любое решение «снизу доверху».
Белоруссия запланировала референдум по Конституции на начало следующего года
Глава ЦИК Лидия Ермошина назвала эти сроки в интервью агентству РИА Новости. Ранее она же говорила, что о проведении голосования в конце этого лета-начале осени разговора нет. Так она отвергла информацию, появившуюся в интернете.