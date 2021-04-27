Россия не попала в первую двадцатку самых безопасных стран во время пандемии

В рейтинге, составленном агентством Bloomberg на основе данных об общем числе зараженных, смертности, количестве тестов и темпах вакцинации, она заняла 22 место. В числе лидеров оказались Сингапур, Новая Зеландия, Австралия, Израиль и Тайвань. Отмечается, что островной город-государство занял первое место, так как ему удалось снизить ежедневное число новых случаев заражения почти до нуля благодаря закрытию границ и жесткому карантину для инфицированных.