Россия не попала в первую двадцатку самых безопасных стран во время пандемии

В рейтинге, составленном агентством Bloomberg на основе данных об общем числе зараженных, смертности, количестве тестов и темпах вакцинации, она заняла 22 место. В числе лидеров оказались Сингапур, Новая Зеландия, Австралия, Израиль и Тайвань. Отмечается, что островной город-государство занял первое место, так как ему удалось снизить ежедневное число новых случаев заражения почти до нуля благодаря закрытию границ и жесткому карантину для инфицированных.
2021-04-27T10:33:55+03:00
2021-04-27T10:43:56+03:00
https://echo.msk.ru/news/2828876-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3444890.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:33, 27 апреля 2021
Загрузка комментариев...