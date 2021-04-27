Вслед за корреспондентом телеканала «Дождь» Алексеем Коростелевым стало известно о претензиях силовиков к журналисту «Эха Москвы» Олегу Овчаренко. Им вменяют участие в несогласованной акции, на которой они работали. Оба имели при себе пресс-карту, редакционное задание и специальный жилет.
Всего по делам, связанным с митингом в поддержку политика Алексея Навального, ранее были задержаны более 10 человек. При этом на самой акции, вопреки обыкновению, полиция действовала не так активно.
Полиция, по следам акции 21 апреля, этим утром пришла по адресам нескольких журналистов
Вслед за корреспондентом телеканала «Дождь» Алексеем Коростелевым стало известно о претензиях силовиков к журналисту «Эха Москвы» Олегу Овчаренко. Им вменяют участие в несогласованной акции, на которой они работали. Оба имели при себе пресс-карту, редакционное задание и специальный жилет.