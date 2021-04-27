Полиция, по следам акции 21 апреля, этим утром пришла по адресам нескольких журналистов

Вслед за корреспондентом телеканала «Дождь» Алексеем Коростелевым стало известно о претензиях силовиков к журналисту «Эха Москвы» Олегу Овчаренко. Им вменяют участие в несогласованной акции, на которой они работали. Оба имели при себе пресс-карту, редакционное задание и специальный жилет.

Всего по делам, связанным с митингом в поддержку политика Алексея Навального, ранее были задержаны более 10 человек. При этом на самой акции, вопреки обыкновению, полиция действовала не так активно.