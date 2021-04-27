Россия выйдет из Договора по открытому небу до конца мая

Правительство в ближайшее время представит президенту Владимиру Путину законопроект об отказе от заключенного договора.

Далее документ передадут на рассмотрение в Федеральное Собрание. Об этом сообщил руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Это произошло на заседании 85-й сессии Консультативной комиссии по открытому небу. Москва не намерена делать какие-либо односторонние уступки и откажется от договора в случае, если Соединенные штаты не изменят свое решение о выходе из договора, отметил руководитель российской делегации. По словам Константина Гаврилова, группа государств во главе с США пытается возложить на Россию ответственность за плачевную ситуацию, которая складывается вокруг договора по открытому небу. Представитель России на переговорах в Вене заключил, что у Москвы сохраняется целый ряд озабоченностей в отношении того, как союзники США по НАТО, а также Украина и Грузия выполняют свои обязательства в рамках соглашения.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году, Россия присоединилась к нему 20 лет назад.