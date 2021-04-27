Полиция пришла домой к корреспонденту «Эха Москвы» Олегу Овчаренко, освещавшему в соответствии с редакционным заданием 21 апреля акции на улицах Москвы.

Требует явиться в ОВД и предъявить редакционное задание от 21.04 и пресс-карту.