Полиция пришла домой к корреспонденту «Эха Москвы» Олегу Овчаренко, освещавшему в соответствии с редакционным заданием 21 апреля акции на улицах Москвы.
Требует явиться в ОВД и предъявить редакционное задание от 21.04 и пресс-карту.
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Полиция пришла домой к корреспонденту «Эха Москвы» Олегу Овчаренко, освещавшему в соответствии с редакционным заданием 21 апреля акции на улицах Москвы.
Требует явиться в ОВД и предъявить редакционное задание от 21.04 и пресс-карту.