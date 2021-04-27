Журналисты-расследователи утверждают, что российские спецслужбы умышленно взорвали склад боеприпасов в Чехии

Таким образом они пытались помешать поставкам оружия на Украину.

Компания болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева действительно некоторое время хранила боеприпасы на чешском складе. С декабря 2014 по февраль 2015 года она же поставляла вооружение украинским военным, утверждают авторы совместного расследования The Insider и Bellingcat. При этом отмечается, что склад в Врбетице для этого задействован не был. В ГРУ же об этом, очевидно, не знали.

Сам же бизнесмен ранее заявлял, что не имеет отношения к масштабным поставкам вооружения на Украину. После того, как склад был взорван, российские власти попытались убить Емельяна Гебрева и его заместителя.

Между тем, накануне президент Чехии Милош Земан рассказал, что пока нет прямых доказательств причастности российских спецслужб к случившемуся. После этих слов Сенат страны заявил, что рассмотрит возможность обвинения главы государства в измене родине.

Ранее Прага после заявления о том, что за инцидентом стоит Москва, выслала 18 российских дипломатов. Россия на это ответила объявлением персона нон-грата 20 сотрудников посольства Чехии.

В Праге также отметили, что готовят иски к России с требованием возместить причиненный ущерб, а также выплатить компенсации семьям погибших в результате взрыва.