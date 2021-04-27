Московская полиция продолжила серию задержаний по обвинению в участии в акции 21 апреля

Этим утром силовики пришли к журналисту телеканала «Дождь», который работал на митинге.

Коростелева доставили в отдел полиции, где показали видео, на котором он себя не определил. Корреспондент признал, что действительно работал на акции поддержку Алексея Навального, ведя репортаж с Пушкинской площади и с Моховой, уверяя при этом, что был в жилете с надписью пресса и соответствующими документам. Журналиста обещали отпустить через два часа. Вечером в понедельник полицейские пришли и к политику Леониду Гозману, которого тоже доставили в участок. В отличие от Коростелева он подтвердил, что на показанном видео действительно он, сказав, что просто гулял по улице. После того, как приехал его адвокат, политика отпустили, составив на него протокол. Писателя Дмитрия Быкова для этого же пригласили в полицию. Профессора РГГУ Александра Агаджаняна оставили в отделении на ночь. Суд по его делу состоится сегодня.



Акции в поддержку политика Алексея Навального прошли 21 апреля по всей стране. В Москве задержаний было не так много, однако, через несколько дней, полиция начала приходить домой к участникам и составлять на них административные протоколы.