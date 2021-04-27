Медкомиссия по смерти Диего Марадоны увидела ошибки в действиях его лечащих врачей

Газета Clarn со ссылкой на документ пишет, что экс-футболиста должны были лечить другим образом, а врач и психиатр не обратили должного внимания на проблемы с сердцем и цирроз. Выводы комиссии также противоречат показаниям медсестры, которая утверждала, что слышала, как Марадона ходит у себя в комнате утром. Между тем, специалисты пришли к выводу, что он умер гораздо раньше.

Отчет может привести к ужесточению обвинения по делу о смерти Марадоны. Звезда аргентинского футбола умер в ноябре прошлого года на 61 году жизни от остановки сердца.