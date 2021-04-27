Этим вечером в центре Москвы перекроют несколько улиц из-за подготовки к параду Победы

Движение автомобилей с 21 часа ограничат на Тверской, Моховой, Охотном ряду и других улицах. Об этом говорится в сообщении департамента транспорта. Кроме того, улицы будут перекрывать 29 апреля, 4, 7 и 9 мая. В связи с этим также изменятся маршруты наземного общественного транспорта. Подробная информация об ограничениях представлена на сайте столичного департамента.
2021-04-27T09:35:56+03:00
2021-04-27T09:45:25+03:00
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09:35, 27 апреля 2021
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