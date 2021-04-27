В столице Тувы в первые десять дней мая запретили продажу алкоголя

Из сообщения на сайте мэрии Кызыла следует, что ограничения распространяются, в том числе, и на пиво во всех торговых точках, но не затронет заведения общепита. Впрочем, руководителем предприятий также рекомендовали не продавать спиртное. В период праздников в Кызыле за соблюдением запрета будет следить полиция.

Длинные майские праздники были объявлены в рамках борьбы с распространением коронавируса.

