США присоединятся к переговорам по иранскому атому в Вене

Американская делегация намерена участвовать в третьем раунде диалога, — сообщили в Госдепартаменте. На вопрос о вероятной продолжительности переговоров во внешнеполитическом ведомстве рассказали, что еще предстоит пройти долгий путь.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф считает необходимым отмену американских санкций в отношении Ирана.

В Госдепе требование отменить ограничения до этого называли неприемлемым, но позже смягчили позицию. Представители Вашингтона передали Тегерану список мер, которые можно будет отменить.