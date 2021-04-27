Встречу стран альянса ОПЕК+ перенесли на сегодняшний день

Таким образом, она пройдет чуть раньше запланированного срока, — сообщает агентство ТАСС. Заседание мониторингового комитета намечено на 15 часов. Причины переноса не уточняются.

Ранее страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти на 350 тысяч баррелей в сутки в мае и июне и на 450 тысяч – в июле. Фактически, речь идет о постепенном выходе из жестких ограничений добычи, которые были приняты на фоне пандемии.