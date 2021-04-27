Петиция за отзыв губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома набрала необходимый минимум в 1.5 млн верифицированных подписей

Петиция за отзыв губернатора Калифорнии, демократа Гэвина Ньюсома набрала необходимый минимум в 1.5 миллиона верифицированных подписей — теперь штат могут ждать досрочные выборы.

Кампанию за отзыв демократа Гэвина Ньюсома с поста губернатора Калифорнии, который он выиграл с рекордным за всю историю штата отрывом 2.5 года назад, республиканцы начали после того, как Ньюсома застали на вечеринке лоббистов в двухзвездочном мишленовском ресторане в Сан-Франциско в разгар локдауна — когда все бизнесы в штате были закрыты из-за коронавируса; Петицию организовали республиканцы, но в самом документе о действиях Ньюсома по борьбе с пандемией ничего не говорится — вместо этого губернатору вменяют высокие налоги, кризис с бездомными и бюджетные траты на нелегальных эмигрантов. Спикер Палаты Представителей Нэнси Пелоси (конгрессвуман от Калифорнии) выразила поддержку Ньюсому и заявила, что за попыткой его отзыва стоят антимасочники, антипрививочники и сторонники Дональда Трампа. Всего в рамках петиции было собрано 1.6 млн подписей, дедлайн их удостоверения — этот четверг. Таким образом, в течение полугода в Калифорнии состоится голосование по вопросу отзыва Гэвина Ньюсома с поста губернатора и если избиратели решат, что Ньюсома следует отозвать, то они же выберут нового главу штата.

Несмотря на то, что только 40% жителей Калифорнии поддерживают отзыв Гэвина Ньюсома с поста губернатора, в 2003 году республиканец Арнольд Шварценеггер именно так и стал главой Калифорнии — после того, как со своего поста был отозван губернатор-демократ Грей Дэвис.