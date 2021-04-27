Продажи путевок в детские лагеря после объявления президента о 50% кэшбэке остановились, пишет газета «Коммерсантъ». Кроме того, родители, которые уже оплатили поездку, просят вернуть деньги.

Родители не хотят пока бронировать детский отдых, рассчитывая сделать это после того, как появится конкретика о механизмах получения кэшбэка, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на председателя совета Союза организаторов детского активного отдыха Марину Грицун. При этом отмечается, что те, кто уже купил путевку, просят вернуть деньги назад, чтобы вновь забронировать отдых после того, как программа заработает.

Отдельно бизнес обращает внимание на то, что не все места детского отдыха смогут справиться с новыми обязательствами. В частности, еще с прошлого года, как отмечает Грицун, каждый лагерь должен вернуть в среднем 2-8 миллиона рублей за невостребованные путевки.

Некоторые туроператоры уже предлагают изменить подход. По их мнению, решить проблему с возвратами денежных средств можно, если Ростуризм откажется присоединить детские лагеря к программе кэшбэка в пользу схемы компенсации после окончания смены.

В письме Ростуризма, которое есть распоряжении редакции газеты, отмечается, что принять участие в программе смогут только стационарные детские лагеря. Их на конец 2019 года насчитывается более 2 тысяч по всей стране.