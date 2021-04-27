Корреспондента телеканала «Дождь» забрали в полицию для составления протокола из-за акции 21 апреля

На Алексея Коростелева хотят составить протокол за участие в несогласованном митинге.

Главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко сказал «Эху», что на видео с митинга, из-за которого задержали корреспондента «Дождя» Алексея Коростелева, снят другой человек.

«Проблема здесь в том, что 21 апреля Коростелев работал в качестве журналиста телеканала «Дождь» на этой акции. У него была пресс-карта, редакционное удостоверение и этот жилет странного цвета, который обязывают носить журналистов во время публичных мероприятий. При этом основанием для его задержания служит видео, но на нем не Алексей Коростелев. Поэтому был конкурс, заключающийся в том, как бы в одном задержании человека соединить как можно больше нарушений, то ГУВД Москвы сегодня абсолютно точно в этом конкурсе победило», — отметил главред.

Дзядко добавил, что полицейские пришли к Коростелёву рано утром и попросили проехать с ними в ОВД «Левобережный».

21 апреля по всей стране прошли акции в поддержку политика Алексея Навального. В Москве во время протестов почти никого не задержали, но через несколько дней полиция начала приходить домой к участникам акции и составлять на них административные протоколы.